В Сумах задумали строить новое кладбище Новое кладбище будут проектировать в районе с. Новоселица.

Сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии обсуждался вопрос окончания строительства кладбища в районе 40-й подстанции и изготовления проектно-сметной документации на строительство кладбища в районе с. Новоселица (за заводом «Керамейя»).

- Каждый годл городским бюджетом на обустройство кладбища в районе 40-ой подстанции выделяется 3-4 млн грн, работы ведутся, - доложил начальник управления капитального строительства Виталий Шилов. – По нашим подсчетам в районе 40-ой подстанции еще можно работать еще минимум 4-5 лет, и мы обеспечены работой, и коммунальное предприятие. Что касается Новоселицы, разработать документацию никаких проблем нет, но выполнять работы сразу на двух объектах, будет для бюджета города очень накладно. Я хотел бы вернуться к этому вопросу где-то года через два. Потому что, если мы сделаем проектно-сметную документацию, она просто потеряет свою актуальность, когда мы соберемся строить кладбище.

Мэр Сум Александр Лысенко вроде бы согласился с доводами подчиненного на счет Новоселицы, но тут поднялся его советник Виктор Волонтырец, который сказал, что город может потерять этот земельный участок, выделенный городу Верховной Радой, если ничего не будет с ним делать такой долгий срок. Поэтому мэр дал поручение готовить проектно-сметную документацию по новому кладбищу на следующий год, а через неделю доложить предложения по строительству.