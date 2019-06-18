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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51329

В Сумах думают, как ремонтировать Харьковскую, Прокофьева и Лушпы

Есть два варианта: капитальным ремонтом, но дорого, текущим, но дешевле.

Вопрос ремонт трех самых больших улиц Сум поднимали сегодня, 1 июля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Харьковской и Прокофьева сделаны, пройдена госэкспертиза, - доложил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов. - По проспекту Лушпы можно выполнять по среднему и текущему ремонту.

Директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера предложил не разбивать ремонты таких больших объемов на части, тем более средним или текущим ремонтом, так как мало кто из подрядчиков может за это взяться без аванса, который не предусмотрен при таким видах ремонта. При капитальном же ремонте подрядчику дается 30-проентный аванс, с которым он может справиться.

Мэр Сум Александр Лысенко предложил собраться вместе и еще раз подумать, что будет дешевле и выгоднее, учитывая проблемы с наполнением бюджета. Также будут думать и над раскрытием законсервированного подземного перехода на ул. Харьковской в районе ул. Даргомыжского. К тому же рассмотрят предложения и по подземному переходу в центре, который подтекает, скорее всего, из-за работы фонтана «Садко».

Общество Ремонт дорог
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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