На Сумщине состоялись выборы в ОТГ

Как сообщила заместитель руководителя аппарата - начальник управления организационной деятельности аппарата облгосадминистрации Светлана Чаусовская, во время голосования нештатных ситуаций не возникало. Выборы прошли без нарушений действующего законодательства.
По состоянию на 20:00 30 июня явка избирателей в разрезе ОТГ составила: Белопольская - 33,5%, Ричкивская - 49,7%, Липоводолинская - 50,1%, Сынивская - 64,3%. Кроме того, 30 июня состоялись дополнительные выборы в Краснопольский поселковый совет и Николаевский сельский совет Сумского района. Явка составила 33,7% и 48,7% соответственно.
По предварительным подсчетам голосов имеем следующие результаты: Белопольский городской голова - Юрий Зарко (54,6%), Липоводолинский поселковый голова - Сергей Нищета (42%), Ричкивский сельский голова - Николай Солодовник (60,4%), Сынивский сельский голова - Андрей Воробьев (51,7%).
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