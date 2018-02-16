На Сумщине состоялись выборы в ОТГ 30 июня прошли первые выборы в 4-х ОТГ области - Белопольский городской, Ричкивской сельской ОТГ Белопольского района, Липоводолинской поселковой и Сынивской сельской ОТГ Липоводолинского района.

Как сообщила заместитель руководителя аппарата - начальник управления организационной деятельности аппарата облгосадминистрации Светлана Чаусовская, во время голосования нештатных ситуаций не возникало. Выборы прошли без нарушений действующего законодательства.

По состоянию на 20:00 30 июня явка избирателей в разрезе ОТГ составила: Белопольская - 33,5%, Ричкивская - 49,7%, Липоводолинская - 50,1%, Сынивская - 64,3%. Кроме того, 30 июня состоялись дополнительные выборы в Краснопольский поселковый совет и Николаевский сельский совет Сумского района. Явка составила 33,7% и 48,7% соответственно.

По предварительным подсчетам голосов имеем следующие результаты: Белопольский городской голова - Юрий Зарко (54,6%), Липоводолинский поселковый голова - Сергей Нищета (42%), Ричкивский сельский голова - Николай Солодовник (60,4%), Сынивский сельский голова - Андрей Воробьев (51,7%).