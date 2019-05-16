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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской СИЗО передали телефоны в повидле

27 июня в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

При досмотре посылки, поступившей на имя заключенного Л. от гражданина С., в продуктах питания в емкости с повидлом, было обнаружено и изъято два мобильных телефона «Samsung» и «Fly» с аккумуляторными батареями.

По факту изъятия составлены соответствующие материалы и направлены в Сумской отдела полиции ГУ НП Украины в Сумской области для принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Право СИЗО
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