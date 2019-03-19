В Сумах 30 золотых медалистов

Золотыми медалями награждены 30 учащихся, 13 учеников получили серебряные медали, сообщили в управлении образования Сумского горсовета.
Во время заседания коллегии облгосадминистрации временно исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Вадим Акперов подчеркнул, что недопустима ситуация, когда в школе учится...
23 мая сессия Кролевецкого горсовета впервые проходила на выезде - в Реутинском аграрном лицее....
Как сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова, до 1 сентября за счет субвенции, выделенной из государственного бюджета,...
О календарных сроках и особенностях зачисления учащихся в первые классы учебных заведений Сумщины говорили во время аппаратного совещания под руководством...
Гарвардский университет приглашает сумчан на международный конкурс по решению задач на логику CS50 Puzzle Day, который пройдет онлайн с 29...