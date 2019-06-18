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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:53251

Шосткинец убил и пытался сжечь труп знакомого

Полиция задержала 42-летнего жителя Шостки, который в гараже нанес смертельные удары своему знакомому, после чего пытался инсценировать пожар в помещении.

29 июня в Шостке в полицию поступило сообщение о том, что в гараже местного гаражного кооператива произошел пожар, на место немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Там на обгоревшем полу обнаружили труп 38-летнего владельца гаража. Мужчина был хорошо знакомым местным правоохранителям, поскольку был ранее судим, и очередное уголовное производство относительного него за сделки с наркотиками и хранение оружия в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

По заключению экспертов, смерть наступила в результате нанесенных ударов. К тому же злоумышленник позаботился, чтобы избежать разоблачения. Он обложил тело убитого тряпками и поджег их, инсценируя пожар.

«Для раскрытия этого преступления был задействован весь личный состав полиции отдела, присоединились и специалисты по управлению уголовного розыска ГУНП области. Работала криминалистическая лаборатория, - комментирует Сергей Забазлаев, начальник Шосткинского отдела полиции, - проводилась ряд оперативных мероприятий, в частности отрабатывали людей, которые могли контактировать с погибшим в последние дни, круг его друзей, ранее судимые, и т.п. Такая целенаправленная работа дала свой положительный результат, и менее чем сутки мы установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления».

По словам руководителя полиции Шостки в поле зрения сыщиков попал ранее судимый 42-летний знакомый убитого. По имеющейся информации, он был одним из тех, кого накануне совершения преступления видели в гараже. Подозрения подтвердились после проведения обыска по месту жительства мужчины. Там был найден одежду со следами крови. В содеянном последний признался. Рассказал, что в тот вечер он пришел к приятелю в гараж взял у него 50 гривен и приобрел водку. А когда выпил, решил снова наведаться к нему за деньгами. Поэтому около часа ночи снова пришел в гараж. Между мужчинами возник конфликт. Разозлившись, «гость» нанес несколько ударов деревянной палкой приятелю по голове, которые и оказались смертельными.

Увидев, что тот мертв, забрал его мобильник и банковские карточки. После чего обложил тело тряпками и одеждой, полив горючей смесью и поджег. Затем закрыл гараж и ушел.

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины «Убийство». За содеянное ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство Шостка
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