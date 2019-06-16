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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:59287

«Сумчанка» - снова чемпион

28-30 июня в Борисполе состоялся финальный тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

По итогам пяти туров, чемпионом в 12-й раз подряд раз стала команда МСК «Сумчанка» г.Сумы, не потерявшая в чемпионате ни одного очка – всего 48. Второе место заняла команда «Колос» Борисполь - 37 очков, бронзовые награды у «ИФК СумГПУ» г.Сумы - 32 очка, четвертое - СДЮШОР «Динамо» г.Сумы - 21 очко, пятое - «СумДУ» г.Сумы - 7 очков.

Спорт МСК Сумчанка Хоккей на траве
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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