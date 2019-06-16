«Сумчанка» - снова чемпион

По итогам пяти туров, чемпионом в 12-й раз подряд раз стала команда МСК «Сумчанка» г.Сумы, не потерявшая в чемпионате ни одного очка – всего 48. Второе место заняла команда «Колос» Борисполь - 37 очков, бронзовые награды у «ИФК СумГПУ» г.Сумы - 32 очка, четвертое - СДЮШОР «Динамо» г.Сумы - 21 очко, пятое - «СумДУ» г.Сумы - 7 очков.
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