Сумские конники отличились на чемпионате Украины С 27 по 30 июня в городе Жашков Черкасской области проходил чемпионат Украины по преодолению препятствий.

Сумскую область представляли десять спортсменов, которые выступали в различных категориях, начиная с маршрутов для молодых лошадей и заканчивая основной группой.

Блестящий результат продемонстрировали Юрий Голиков и Карат. В категории для лошадей пяти лет они стали абсолютными чемпионами, закончив три дня соревнований с результатом 0 штрафных баллов.

Личное первенство в категории для лошадей шести лет полностью разыграли наши, не оставив своим соперникам никаких шансов. Первое место занял Василий Зайцев на Каролине, второе и третье Евгений Индюшкин на Ивите и Николай Пилипейко на Кальдероне соответственно.

Чемпионом в категории для лошадей семи лет стал Александр Иванов и его партнер Лорд. Второе место Александр также оставил за собой, но уже вместе с Браксисом. Третье место занял Василий Зайцев на Бугатти.

Отдельно хотелось бы отметить не только наших чемпионов, но и других спортсменов, которые также принимали участие в чемпионате: Кирилл Думчиков, Эдуард Гармаш, Егор Волков и Олег Самотой, сообщает Федерация конного спорта Сумской области.