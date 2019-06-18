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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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И спустя неделю мэр Сум не отреагировал на высказывания своего зама об ЛГБТ

Мэр Сум Александр Лысенко еще в прошлый понедельник пообещал дать публичную оценку высказываниям своего заместителя Максима Галицкого относительно ЛГБТ.

Об этом он сообщил сумчанке Ольге Панфиловой, которая написала петицию за отставку Максима Галицкого после его поста в Фейсбуке, где он сравнил ЛГБТ-прайд с узниками нацистского концлагеря. Мэр сказал, что на сайте мэрии будет выложена его позиция после того, как он поговорит с г-ном Галицким. Однако за неделею позиция мэра не прояснилась. К тому же в пресс-службе обещали, что мэр выскажется по этому поводу в понедельник на аппаратном совещании, однако реакции до сих пор нет.

Общество Александр Лысенко ЛГБТ Максим Галицкий
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