Дело «Авиакон»: суд отпустил подозреваемого Суд отпустил под личное обязательство представителя оффшорной компании Юрия Крыжалко, которого подозревают в причастности к нанесению ущерба государственному предприятию «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» на сумму более 13 млн гривен.

Такое решение 24 июня принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Виталий Украинец по результатам рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает «Слово и Дело».

Как известно, 7 мая суд повторно отправил Крыжалко под ночной домашний арест, а также возложил на него ряд обязанностей, в частности, являться по каждому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении мест проживания и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Свое ходатайство прокурор САП обосновал тем, что сторона защиты продолжает знакомиться с материалами следствия, а риски препятствования правоохранителям не уменьшились. По данным прокурора, Крыжалко в течение 2017-2018 годов 249 дней находился за границей, например в Литве, Латвии, ОАЭ, Грузии, Египте, Австрии, Эстонии, Таиланде и других странах.

Не согласившись с таким решением, адвокаты подозреваемого подали жалобу. Изучив ее, судьи удовлетворили и отменили меру пресечения Крыжалко.

Впрочем прокурор САП подал новое ходатайство, в котором просил применить к Крыжалко меру пресечения в виде личного обязательства с возложением ряда обязанностей. Изучив его, судья удовлетворил частично. Так, суд отпустил подозреваемого под личное обязательство, однако возложио на Крыжалко лишь 3 обязанности: являться по каждому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми.