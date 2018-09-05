Дело «Авиакон»: суд отпустил подозреваемого

Такое решение 24 июня принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Виталий Украинец по результатам рассмотрения ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает «Слово и Дело».
Как известно, 7 мая суд повторно отправил Крыжалко под ночной домашний арест, а также возложил на него ряд обязанностей, в частности, являться по каждому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения; сообщать об изменении мест проживания и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Свое ходатайство прокурор САП обосновал тем, что сторона защиты продолжает знакомиться с материалами следствия, а риски препятствования правоохранителям не уменьшились. По данным прокурора, Крыжалко в течение 2017-2018 годов 249 дней находился за границей, например в Литве, Латвии, ОАЭ, Грузии, Египте, Австрии, Эстонии, Таиланде и других странах.
Не согласившись с таким решением, адвокаты подозреваемого подали жалобу. Изучив ее, судьи удовлетворили и отменили меру пресечения Крыжалко.
Впрочем прокурор САП подал новое ходатайство, в котором просил применить к Крыжалко меру пресечения в виде личного обязательства с возложением ряда обязанностей. Изучив его, судья удовлетворил частично. Так, суд отпустил подозреваемого под личное обязательство, однако возложио на Крыжалко лишь 3 обязанности: являться по каждому требованию; сообщать об изменении места жительства и/или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми.
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