За неделю на Сумщине зарегистрировано 90 ЧП В результате пожаров погибли два человека. Огнем уничтожено и повреждено 30 зданий, 4 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 89 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 41 здание, всего материальных ценностей на сумму более 2 млн 743 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 117 боеприпасов времен Второй мировой войны.

В области значительно возросло количество пожаров. В первую очередь это связано с возгоранием сухой растительности. Такие пожары могут привести не только к возгоранию расположенных рядом лесов, зданий, но даже к травмам и гибели людей. Поэтому спасатели предостерегают: не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах и соблюдайте правила пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.