В Могрице провели чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию

В первый день соревнований сумские спортсмены завоевали две золотых (Михаил Тихонков - категория М-12 и Егор Редька, М-14) и одну бронзовую (Ольга Новак, Ж-19) медали.
Во второй день спортсмены соревновались в диапазоне 144 МГц, где завоевали две золотых (Михаил Тихонков, М-12 и Егор Редько, М-14) и одну серебряную (Елизавета Мирошниченко, Ж-14) медали.
На третий день спортсмены соревновались в дисциплине с приемником на диапазоне 3,5 МГц «Спринт» и завоевали одну золотую (Ольга Новак, Ж-19), одну серебряную (Виктория Панасенко, Ж-19) и две бронзовые (Екатерина Кисель, Ж- 19 и Михаил Тихонков, М-12) медали.
Четвертый день соревнований был завершающим, спортсмены соревновались на дистанции с приемником на диапазоне 3,5 МГц и завоевали одну золотую (Михаил Тихонков, М-12) и одну бронзовую (Елизавета Мирошниченко, Ж-14).
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