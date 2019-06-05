Сумские пограничники нашли старинные книги и банкноты В пункте пропуска «Бачевск» у украинки обнаружили старинные книги и банкноты.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных книг и банкнот.

Осматривая микроавтобус марки «Peugeot», на котором в качестве пассажира выезжала в РФ наша соотечественница, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей женщины обнаружил 2 старинные книги, а именно - «Стихотворения Кольцова» (1846 г.в.) и «История римской Литературы» (1942 г.в.). Кроме этого, охранники границы обнаружили 27 старинных банкнот времен Российской империи, ЗУНР, СССР и Венгрии.

Сейчас обнаруженные книги и банкноты, вероятно представляющие историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушительницу составлены административные материалы.