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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02165

Сумские пограничники нашли старинные книги и банкноты

В пункте пропуска «Бачевск» у украинки обнаружили старинные книги и банкноты.

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинных книг и банкнот.

Осматривая микроавтобус марки «Peugeot», на котором в качестве пассажира выезжала в РФ наша соотечественница, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди других вещей женщины обнаружил 2 старинные книги, а именно - «Стихотворения Кольцова» (1846 г.в.) и «История римской Литературы» (1942 г.в.). Кроме этого, охранники границы обнаружили 27 старинных банкнот времен Российской империи, ЗУНР, СССР и Венгрии.

Сейчас обнаруженные книги и банкноты, вероятно представляющие историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушительницу составлены административные материалы.

Право Банкноты Граница контрабанда Пограничники Раритет Старинные книги
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