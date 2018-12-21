Сумчан запрошують на дискусію про поліетилен У середу, 3 липня, відбудеться відкрита дискусія «Відмова від пластику: чи будуть у Сумах пілкуватися про природу?».

Чи знайдеться хоч одна людина, що не бачила досі фото або відео засміченого пластиком океану? А чи багато з цих людей готові докласти зусиль, аби запобігти ще більшим проблемам?

Говорити про це будуть в громадському просторі «Розумний Хаб» разом із Дмитром Бидюком, автором унікальної розробки біорозкладних пакетів та їстівного посуду FoodBIOPack.

До участі також запрошені представники міської ради та ОДА для обговорення рішень стосовно відмови від поліетиленових пакетів у торговельних закладах та програми поводження з побутовими відходами.

Організатори запрошують всіх охочих долучитися з питаннями та пропозиціями 3 липня, о 18:30 за адресою вул. Кузнечна, 2. Вхід вільний.