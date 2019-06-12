Из-за несчастного случая Гоструда аннулировала разрешение на эксплуатацию оборудования повышенной опасности на заводе кандидата в нардепы Из-за группового несчастного случая управление Гоструда в Сумской области аннулировало разрешение на эксплуатацию оборудования повышенной опасности ООО «Завод Кобзаренко».

В ходе специального расследования трагедии установлены нарушения субъектом хозяйствования условий разрешения, выданного Управлением Гоструда в Сумской области в части эксплуатации сосудов, работающих под давлением свыше 0,05МПа. Это стало одной из организационных причин наступления группового несчастного случая на производстве.

Напомним, что 24 января 2019 года на участке плазменной резки металла предприятия ООО «Завод Кобзаренко» взорвался баллон со сжиженным газом (пропаном). В результате трагедии четверо работников получили многочисленные тяжелые ожоги лица, головы, поверхности тела, дыхательных путей. Среди пострадавших двое термистов предприятия, электрогазосварщик и слесарь-ремонтник.

Из объяснений и протоколов опроса свидетелей и других лиц, причастных к несчастному случаю, специальной комиссией установлено следующее.

Для наиболее эффективного использования газа (пропана) в зимний период было решено переместить пропановые баллоны непосредственно в помещение цеха производственного участка в металлической клетке.

В день трагедии производственный процесс проходил в обычном режиме, каждый работник выполнял работу согласно устным указаниям мастера производственного участка. В частности проводилась сварки контейнеров для деталей, закаливание током высокой частоты валов, втулок, отжиг деталей, резка металла. В клетке один из четырех баллонов был подключен в систему для проведения наладочных работ станка. На трех находились заглушки и защитные колпаки. Баллон с пропаном взорвался около 15 часов 15 минут. Пострадавшие в момент взрыва обсуждали рабочие вопросы за столом неподалеку клетки с баллонами и термопечей.

Согласно заключению технической экспертизы баллона осмотрен сварной шов приварки нижнего днища к обечайке в месте разрыва. Выявлен непровар между основным металлом обечайки и металлом шва более чем на 50% от толщины основного металла, что является недопустимым. Также, по опросу свидетелей установлено, что баллоны СУГ были занесены в помещение цеха по месту постоянного хранения на улице, где температура воздуха за последние сутки опускалась до -14°С, в цехе составляла около + 15°С. По законам термодинамики в замкнутом объеме при повышении температуры внутреннее давление повышается. Таким образом, вызвали взрыв совокупность причин, в частности отсутствие контроля со стороны должностных лиц предприятия за техническим состоянием оборудования, работающего под давлением.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание субъектов хозяйствования на ответственность работодателей за создание безопасных условий труда для своих работников. Небрежность и безопасность могут стоить здоровья людей и жизни.