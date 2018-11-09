На Сумщине капремонт дорог должен проводиться уже с установкой весовых площадок При рассмотрении на аппаратном совещании в Сумской облгосадминистрации вопрос об осуществлении контроля за большегрузными перевозками говорилось о необходимости установки на дорогах государственного значения весовых комплексов одновременно с ремонтом таких дорог.

Глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко поднял вопрос о том, что государство должно присоединиться к финансированию установки, обустройства и содержания весовых комплексов по крайней мере на дорогах государственного значения. В частности, из бюджета Сумского района дважды выделяли по 900 тыс. на весовой площадка на дороге Низы - Патриотовка, а эффективность работы этой площадки почти нулевая.

Начальник управления инфраструктуры Владимир Дудченко выступил с инициативой: «На время строительства или капитального ремонта дороги государственного значения должна уже быть спроектирована весовая площадка, которая полностью отвечала бы всем нормам, в том числе должно быть и надлежащее освещение, чтобы Укртрансбезпека могла работать круглосуточно». Так в этом году запланировано установление весовых комплексов вблизи с. Овлаши и с. Герасимовка Роменского района во время ремонта дороги Н07 Киев – Сумы - Юнаковка. На перспективу 2020 года облгосадминистрация будет инициировать выделение из государственного бюджета средств на весовой комплекс вблизи с. Климентово Ахтырского района.

Справка. В настоящее время на дорогах Сумской области установлено 11 весовых площадок.