Ночью на Сумщине авто слетело в кювет: водитель погиб Сегодня, 1 июля, около 1:00 ночи в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в селе Волошновка Роменского района произошло ДТП и необходима помощь спасателей для буксировки автомобиля из кювета.

На место вызова направлено очередное спасательное отделение. По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, пассажиры доставлены в Роменскую центральную районную больницу.

Спасатели с помощью буксировочной лебедки и автомобиля УАЗ «Патриот» достали автомобиль из кювета и отправили в безопасное место.