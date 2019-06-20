Ночью на Сумщине авто слетело в кювет: водитель погиб

На место вызова направлено очередное спасательное отделение. По прибытию на место происшествия было установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия, пассажиры доставлены в Роменскую центральную районную больницу.
Спасатели с помощью буксировочной лебедки и автомобиля УАЗ «Патриот» достали автомобиль из кювета и отправили в безопасное место.
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