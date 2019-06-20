Лента

admin
admin
Сегодня 17:07236

Ароматы, покоряющие публику в 2019: обзор новинок ®

От ярких цитрусовых нот до смелых и красивых цветочных оттенков – все это модные тренды. Какой же фрагрантикой дополнить свой образ? В нашей подборке – нежные, чувственные, откровенные, вызывающие, дневные, вечерние букеты.

Из представленных десяти новинок можно подобрать тот единственный и неповторимый аромат.

Фрагрантика-2019: топ-10

  • • Jo Loves Rose Petal 

    Розовый аромат. Сливается в единое целое с амброй и дарит ощущение настоящих свежесрезанных бутонов, все еще мокрых от росы. Чувственный, соблазнительный, но в то же время деликатный, ненавязчивый парфюм.

  • • Narciso Rodriguez Pure musc for Her

Вместе с яркими нотами весенних цветов и мускуса в букете слышны ноты жасмина, цветов апельсина, кашемира, янтаря, пачули. Изысканный и элегантный.

  • • YSL Black Opium Intense

Как всегда яркий, чувственный и захватывающий, обновленный аромат от Yves Saint Laurent Black Opium Intense содержит ноты черного кофе, ванили, жасмина и абсента. Если вы хотите производить “вау-эффект” на окружающих – это тот самый парфюм.

  • • Gucci Bloom

Чувственный аромат, созданный в сотрудничестве с парфюмером Альберто Морильяса. В букете – роза, жасмин, тубероза, легкие шипровые, но пронизывающие цветочные акценты. База из пачули и мускуса добавляет парфюму женственности, а свежий имбирь – придает пикантное послевкусие.

  • • Lancome La Vie Est Belle

Сладкий, но свежий аромат с нотами ванили и бобов тонка, смешанный со свежими фруктами и ягодами: грушей, черной смородиной. Легкий парфюм, в форме туалетной воды – лучший выбор для повседневного использования.

  • • Kilian Good Girl Gone Bad Extreme Limited Edition

Цветочный, опьяняющий. В вызывающем, смелом флаконе с клатчем, украшенном змеей – мощная цветочная композиция из розы, апельсинового цвета, египетского жасмина, нарцисса.

  • • Dior Miss Dior

Весенний, легкий. Используя в качестве базы мандарин, розу, лилию, этот парфюм создает весну “тут и сейчас”. Это теплый цветочный аромат, который освежает, дарит ощущение легкости.

  • • Byredo Unnamed

Пожалуй, самый таинственный букет и аромат-унисекс в нашей подборке. Его создатели говорят: “Нужно только глаза, чтобы посмотреть фильм о своих собственных эмоциях. Не нужно приписывать пол запаху”. Композицию составляют розовый перец, фиалка, джин, мох и пихтовый бальзам.

  • • Carolina Herrera Good Girl Legere

Цветочный, вызывающий. Когда аромат помещен во флакон в форме изысканной туфельки с высокой шпилькой – в его уникальных обонятельных качествах можно не сомневаться. В аккорде – восточные цветы, мандарин, жасмин, зеленая груша, сандаловое дерево, бобы тонка.

  • • Diptyque Florabellio

Коктейль из морских нот со сладким оттенком яблоневого цвета. Если это не поднимает вам настроение, то жареный кофе и кунжут в сочетании с фенхелем и османтусом точно сработают. 

Всегда узнавать первым о модных трендах мира фрагрантики – просто! Загляните сюда – https://makeup.com.ua/categorys/3/ – и новинки бьюти-индустрии не обойдут вас стороной!

Досуг
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.