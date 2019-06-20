Ароматы, покоряющие публику в 2019: обзор новинок ® От ярких цитрусовых нот до смелых и красивых цветочных оттенков – все это модные тренды. Какой же фрагрантикой дополнить свой образ? В нашей подборке – нежные, чувственные, откровенные, вызывающие, дневные, вечерние букеты.

Из представленных десяти новинок можно подобрать тот единственный и неповторимый аромат.

Фрагрантика-2019: топ-10

• Jo Loves Rose Petal Розовый аромат. Сливается в единое целое с амброй и дарит ощущение настоящих свежесрезанных бутонов, все еще мокрых от росы. Чувственный, соблазнительный, но в то же время деликатный, ненавязчивый парфюм.

• Narciso Rodriguez Pure musc for Her

Вместе с яркими нотами весенних цветов и мускуса в букете слышны ноты жасмина, цветов апельсина, кашемира, янтаря, пачули. Изысканный и элегантный.

• YSL Black Opium Intense

Как всегда яркий, чувственный и захватывающий, обновленный аромат от Yves Saint Laurent Black Opium Intense содержит ноты черного кофе, ванили, жасмина и абсента. Если вы хотите производить “вау-эффект” на окружающих – это тот самый парфюм.

• Gucci Bloom

Чувственный аромат, созданный в сотрудничестве с парфюмером Альберто Морильяса. В букете – роза, жасмин, тубероза, легкие шипровые, но пронизывающие цветочные акценты. База из пачули и мускуса добавляет парфюму женственности, а свежий имбирь – придает пикантное послевкусие.

• Lancome La Vie Est Belle

Сладкий, но свежий аромат с нотами ванили и бобов тонка, смешанный со свежими фруктами и ягодами: грушей, черной смородиной. Легкий парфюм, в форме туалетной воды – лучший выбор для повседневного использования.

• Kilian Good Girl Gone Bad Extreme Limited Edition

Цветочный, опьяняющий. В вызывающем, смелом флаконе с клатчем, украшенном змеей – мощная цветочная композиция из розы, апельсинового цвета, египетского жасмина, нарцисса.

• Dior Miss Dior

Весенний, легкий. Используя в качестве базы мандарин, розу, лилию, этот парфюм создает весну “тут и сейчас”. Это теплый цветочный аромат, который освежает, дарит ощущение легкости.

• Byredo Unnamed

Пожалуй, самый таинственный букет и аромат-унисекс в нашей подборке. Его создатели говорят: “Нужно только глаза, чтобы посмотреть фильм о своих собственных эмоциях. Не нужно приписывать пол запаху”. Композицию составляют розовый перец, фиалка, джин, мох и пихтовый бальзам.

• Carolina Herrera Good Girl Legere

Цветочный, вызывающий. Когда аромат помещен во флакон в форме изысканной туфельки с высокой шпилькой – в его уникальных обонятельных качествах можно не сомневаться. В аккорде – восточные цветы, мандарин, жасмин, зеленая груша, сандаловое дерево, бобы тонка.

• Diptyque Florabellio

Коктейль из морских нот со сладким оттенком яблоневого цвета. Если это не поднимает вам настроение, то жареный кофе и кунжут в сочетании с фенхелем и османтусом точно сработают.

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