В суде слушали свидетеля ДТП, в котором замначальника колонии сбил девушку на пешеходном переходе

В результате ДТП были причинены тяжкие телесные повреждения школьнице. Сегодня судом оппросил одного из свидетелей по делу. По ходатайству защитника рассмотрение дела отложено на 14.00 1 августа, в следующем заседании планируется заслушать показания обвиняемого.
Напомним, гражданин П. обвиняется по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, сообщает Ковпаковский райсуд.
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