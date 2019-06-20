В суде слушали свидетеля ДТП, в котором замначальника колонии сбил девушку на пешеходном переходе Сегодня, 1 июля, состоялось заседание в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в феврале 2018 года на улице Роменской в Сумах.

В результате ДТП были причинены тяжкие телесные повреждения школьнице. Сегодня судом оппросил одного из свидетелей по делу. По ходатайству защитника рассмотрение дела отложено на 14.00 1 августа, в следующем заседании планируется заслушать показания обвиняемого. Напомним, гражданин П. обвиняется по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, сообщает Ковпаковский райсуд.