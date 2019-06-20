За выходные на Сумщине произошло 13 ДТП

При этом выезжали на 13 ДТП (2 ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека травмированы, 2 ДТП с материальным ущербом, в остальных 9 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол), составили около 210 административных материалов за нарушение ПДД (из которых 13 за управление в состоянии опьянения). составили 30 административных материалов за нарушение общественного порядка, обнаружили человека с веществом, похожим на наркотическое, задержали человека, вероятно, причастного к краже электрокабеля, задержали мужчину, который подозревается в незаконном завладению транспортом.
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