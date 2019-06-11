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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине из колодца достали теленка

1 июля в 11.55 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жителя села Гаи Роменского района о том, что в поле во время выпаса скота в яму заброшенного 8-метрового сухого колодца упал теленка.

На место вызова было направлено дежурное спасательное отделение. С помощью альпинистского снаряжения в яму спустился спасатель-альпинист, который обвязал животное специальной спасательной веревкой, и спасатели подняли его на поверхность не поврежденным и передали владельцу.

Общество Спасатели
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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