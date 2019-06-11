На Сумщине из колодца достали теленка 1 июля в 11.55 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от жителя села Гаи Роменского района о том, что в поле во время выпаса скота в яму заброшенного 8-метрового сухого колодца упал теленка.

На место вызова было направлено дежурное спасательное отделение. С помощью альпинистского снаряжения в яму спустился спасатель-альпинист, который обвязал животное специальной спасательной веревкой, и спасатели подняли его на поверхность не поврежденным и передали владельцу.