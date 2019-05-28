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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:59323

Президент ПФЛ: «Сумами» уже занимается полиция»

Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал, на какой стадии находится расследование договорных матчей с участием «Сум».

«Сумами» уже занимается полиция. По ним уже принято решение. Я не оправдываю федерацию. Это пятно на всех нас: играет один клуб – страдают все. Но есть система правосудия. С них надо спросить: почему не приняли решение раньше. А, возможно, просто потому, что впервые такое дело рассматривали?

Большая папка с делом пришла из полиции и поставьте себя на место члена КДК. Они затянули сроки: в апреле вынесли решение, у «Сум» было время на апелляцию и они успели доиграть чемпионат», – сказал Макаров.

Ранее сообщалось, что дело по «Сумам» сейчас пересматривает апелляционный комитет, пишет Трибуна.

Право Договорные матчи ПФК «Сумы»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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