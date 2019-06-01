Сумские лучники отличились на кубке Украины

Сумские лучники традиционно не остались без медалей. В индивидуальных стрельбах лучшей среди женщин была наша Полина Родионова, среди мужчин вторым стал Владислав Лесняк. В командных соревнованиях женская команда в составе Полины Родионовой, Ирины Хочиной и Евгении Чибисовой заняла второе место, а мужская – Артем Овчинников, Влад Лесянк и Никита Шишкин – третье.
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