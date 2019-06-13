На Сумщине из-за непогоды обесточены более 70 населенных пунктов В Украине из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов.

В ночь с 1 на 2 июля вследствие осложнения погодных условий был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за сильного ветра в Черниговской области были обесточены 291 н.п., в Житомирской - 101 н.п., Киевской - 85 н.п., Сумской - 73 н.п. и Ровенской - 51 н.п.