На Сумщине из-за непогоды обесточены более 70 населенных пунктов

В ночь с 1 на 2 июля вследствие осложнения погодных условий был обесточен 601 населенный пункт в 5 областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что из-за сильного ветра в Черниговской области были обесточены 291 н.п., в Житомирской - 101 н.п., Киевской - 85 н.п., Сумской - 73 н.п. и Ровенской - 51 н.п.
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