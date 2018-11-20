Сумчан приглашают обсудить «Эспланаду»

Цель разработки данной градостроительной документации - уточнение положений генплана города по планированию и функциональному назначению территории на участке проектирования; определение потребностей в предприятиях и учреждениях обслуживания, мест их расположения; определение направлений, очередности и объемов дальнейшей работы: создание транспортной инфраструктуры; организации транспортного и пешеходного движения, размещения мест парковки ТС; охраны и улучшения состояния окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, комплексного благоустройства и озеленения.
С проектом детального плана территории можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства Сумского горсовета (ул. Воскресенская, 8а) с 1 июля по 2 августа. Предложения и замечания - присылать на адрес управления архитектуры или на электронный адрес: arh@smr.gov.ua. Завершение рассмотрения предложений – 16 августа. Общественные слушания по этому вопросу состоятся 19 июля в 14.30 по адресу: Сумы, пл. Независимости, 2.
Жители дома на пр. Лушпы, 7 перекрыли дорогу, по которой ездит частный транспорт жителей, поселившихся в новостройке....
В одном из дворов «элитного» микрорайона «Эспланада» местные жители устроили свалку....
Сумское горуправление образования и науки сообщило о необходимости строительства в районе «Эспланада» детсадов и школы....
Сегодня, 28 ноября, на сессии Сумского горсовета повторно рассматривался проект решения «О результатах консультативного опроса жителей города Сумы в микрорайоне,...
Строительство «Эспланады» должно осуществляться в соответствии с новыми Государственными строительными нормами....