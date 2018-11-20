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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:19253

Сумчан приглашают обсудить «Эспланаду»

Горуправление архитектуры сообщило о начале процедуры рассмотрения и учета предложений общественности к проекту детального плана территории между ул. Харьковской и пр. Лушпы в Сумах.

Цель разработки данной градостроительной документации - уточнение положений генплана города по планированию и функциональному назначению территории на участке проектирования; определение потребностей в предприятиях и учреждениях обслуживания, мест их расположения; определение направлений, очередности и объемов дальнейшей работы: создание транспортной инфраструктуры; организации транспортного и пешеходного движения, размещения мест парковки ТС; охраны и улучшения состояния окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, комплексного благоустройства и озеленения.

С проектом детального плана территории можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства Сумского горсовета (ул. Воскресенская, 8а) с 1 июля по 2 августа. Предложения и замечания - присылать на адрес управления архитектуры или на электронный адрес: arh@smr.gov.ua. Завершение рассмотрения предложений – 16 августа. Общественные слушания по этому вопросу состоятся 19 июля в 14.30 по адресу: Сумы, пл. Независимости, 2.

 
Общество Эспланада
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