Сумчан приглашают обсудить «Эспланаду» Горуправление архитектуры сообщило о начале процедуры рассмотрения и учета предложений общественности к проекту детального плана территории между ул. Харьковской и пр. Лушпы в Сумах.

Цель разработки данной градостроительной документации - уточнение положений генплана города по планированию и функциональному назначению территории на участке проектирования; определение потребностей в предприятиях и учреждениях обслуживания, мест их расположения; определение направлений, очередности и объемов дальнейшей работы: создание транспортной инфраструктуры; организации транспортного и пешеходного движения, размещения мест парковки ТС; охраны и улучшения состояния окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, комплексного благоустройства и озеленения.

С проектом детального плана территории можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства Сумского горсовета (ул. Воскресенская, 8а) с 1 июля по 2 августа. Предложения и замечания - присылать на адрес управления архитектуры или на электронный адрес: arh@smr.gov.ua. Завершение рассмотрения предложений – 16 августа. Общественные слушания по этому вопросу состоятся 19 июля в 14.30 по адресу: Сумы, пл. Независимости, 2.