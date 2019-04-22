Выборы-выборы: одна заммэра Сум настучала на другую в полицию

Вызвала полицию заместитель Сумского городского головы Вера Мотречко - из-за действий другой заместителя мэра - Ольги Волошиной. Последняя является кандидатом в народные депутаты Украины по 157 округу (г. Сумы), пишет UA:СУМИ.
По словам Веры Мотречко, ее коллега, будучи в отпуске, собрала в своем кабинете около 40 человек, чтобы те писали заявления о работе наблюдателями на выборах от Ольги Волошиной.
Ольга Волошина подтвердила информацию о том, что люди, которые пришли, это потенциальные наблюдатели, которые могли бы работать на выборах, и часть из них, по ее словам, действующие и бывшие учителя. Напомним: сама Ольга Волошина до 2017 года была директором школы № 3.
Заявления в полицию составляют относительно возможного институционального админресурса, то есть использования ресурсов и материально-технических средств в интересах отдельных партий или политиков, при отсутствии равного доступа к ним всех остальных.
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Albatross
РЖУНЕМОГУ!!! Напівписьменна Мотречко "керує" освітою - але пише з ЧИСЛЕННИМИ помилками!!!