Выборы-выборы: одна заммэра Сум настучала на другую в полицию В Сумской городской совет вызвали полицию. Пишут заявления о возможном использовании админресурса.

Вызвала полицию заместитель Сумского городского головы Вера Мотречко - из-за действий другой заместителя мэра - Ольги Волошиной. Последняя является кандидатом в народные депутаты Украины по 157 округу (г. Сумы), пишет UA:СУМИ.

По словам Веры Мотречко, ее коллега, будучи в отпуске, собрала в своем кабинете около 40 человек, чтобы те писали заявления о работе наблюдателями на выборах от Ольги Волошиной.

Ольга Волошина подтвердила информацию о том, что люди, которые пришли, это потенциальные наблюдатели, которые могли бы работать на выборах, и часть из них, по ее словам, действующие и бывшие учителя. Напомним: сама Ольга Волошина до 2017 года была директором школы № 3.

Заявления в полицию составляют относительно возможного институционального админресурса, то есть использования ресурсов и материально-технических средств в интересах отдельных партий или политиков, при отсутствии равного доступа к ним всех остальных.