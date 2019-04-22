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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1512601

Выборы-выборы: одна заммэра Сум настучала на другую в полицию

В Сумской городской совет вызвали полицию. Пишут заявления о возможном использовании админресурса.

Вызвала полицию заместитель Сумского городского головы Вера Мотречко - из-за действий другой заместителя мэра - Ольги Волошиной. Последняя является кандидатом в народные депутаты Украины по 157 округу (г. Сумы), пишет UA:СУМИ.

По словам Веры Мотречко, ее коллега, будучи в отпуске, собрала в своем кабинете около 40 человек, чтобы те писали заявления о работе наблюдателями на выборах от Ольги Волошиной.

Ольга Волошина подтвердила информацию о том, что люди, которые пришли, это потенциальные наблюдатели, которые могли бы работать на выборах, и часть из них, по ее словам, действующие и бывшие учителя. Напомним: сама Ольга Волошина до 2017 года была директором школы № 3.

Заявления в полицию составляют относительно возможного институционального админресурса, то есть использования ресурсов и материально-технических средств в интересах отдельных партий или политиков, при отсутствии равного доступа к ним всех остальных.

Право Админресурс Вера Мотречко Выборы Ольга Волошина
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Комментарии

Александр Демченко
Albatross
Сегодня 13:15

РЖУНЕМОГУ!!! Напівписьменна Мотречко "керує" освітою - але пише з ЧИСЛЕННИМИ помилками!!! 

І ПЕНСІОНЕРКА Волошина - яка тільки й уміє, що заганяти нещасних бабусь на ринок - і яка за часів царювання в СШ № 3 НЕ ЗДАТНА БУЛА НАВЕСТИ ЕЛЕМЕНТАРНИЙ ЛАД - на першому поверсі смерділо так, що хоч протигаз одягай!!! І вона ще лізе до корита ВР!!!

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