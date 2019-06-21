На Сумщине объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр.
Напомним: за ночь на Сумщине из-за непогоды было обесточено более 70 населенных пунктов.
Стихия неожиданно началась в городе после 22.00 1 июля....
В Украине из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов....
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Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
В связи с выходом активного циклона на Сумщине ожидается изменение погодных условий, сообщает Сумской областной гидрометцентр....