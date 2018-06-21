Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45355

В Сумах ищут хозяина забытой на Чешке собаки (видео)

Сумской общество защиты животных забрало на передержку собаку, которую привязали к дереву возле озера Чеха и забыли.

Об этом сообщается на странице СОЗЖ в Фейсбуке.

«Срочно ищем хозяина! Вчера люди обратились в полицию с информацией о том, что возле развлекательных заведений возле оз. Чешка уже длительное время привязана поводком к дереву собака, которая огрызается и не подпускает к себе. Возле собаки не было ни воды, ни еды. Полиция обратилась к директору КП «Центр догляду за тваринами» г.Сумы В. Катышеву, который получает зарплату из городского бюджета, и чье предприятие полностью финансируется городским бюджетом, но полиция получила отказ. В. Катышев отказался забирать собаку в приют на выделенной городом территории. И самое интересное, что это уже не первый раз, когда В. Катышев, назначенный мэром г. Сумы на данную должность, не выполняет свои прямые обязанности.

Тогда полиция позвонила в Сумское общество защиты животных и попросила помочь. Вместе с полицией директор СОЗЖ обездвижил собаку и перевез в центр передержки, где собака находится до сих пор.

По собаке звонить по номеру 0503071855».

Общество Собака Сумское общество защиты животных
view counter

По тематике

В Сумах маршрутка сбила собаку: водитель поехал дальше
04.04.2019 23:54

В Сумах маршрутка сбила собаку: водитель поехал дальше

Сегодня произошла очередная трагичная ситуация с участием автотранспорта и животного....

Сумчан приглашают на Puppy Kitty Winter Fest
09.12.2018 08:54

Сумчан приглашают на Puppy Kitty Winter Fest

В воскресенье, 16 декабря, в Сумах пройдет Puppy Kitty Winter Fest от Сумского общества защиты животных....

Центр передержки в Сумах просит помочь с утеплением будок для собак
02.11.2018 12:50

Центр передержки в Сумах просит помочь с утеплением будок для собак

На носу зима, а это значит пора утеплять хвостики Центра Передержки, чтобы холода для них прошли комфортнее....

18.07.2018 16:23

В Сумах поезд сбил собаку

Об этом сообщается на странице Общества защиты животных в Фейсбуке....

Сумские чиновники собрались срочно выселять Центр передержки Сумского ОЗЖ
21.06.2018 12:10

Сумские чиновники собрались срочно выселять Центр передержки Сумского ОЗЖ

Как рассказывают общественники, утром 21 июня в центр передержки животных на ул.Кондратьева нагрянули неожиданные гости во главе с заммэра по...

view counter
view counter

Статьи

Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
Сегодня 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
Вчера 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
Вчера 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Александр Соколов: «Нам предлагают выбор между бессмыслицей и пустотой» ®
25.06.2019 10:01
Володимир Гройсман: «Децентралізація – це нова філософія життя»
21.06.2019 17:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.