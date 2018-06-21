В Сумах ищут хозяина забытой на Чешке собаки (видео)

Об этом сообщается на странице СОЗЖ в Фейсбуке.
«Срочно ищем хозяина! Вчера люди обратились в полицию с информацией о том, что возле развлекательных заведений возле оз. Чешка уже длительное время привязана поводком к дереву собака, которая огрызается и не подпускает к себе. Возле собаки не было ни воды, ни еды. Полиция обратилась к директору КП «Центр догляду за тваринами» г.Сумы В. Катышеву, который получает зарплату из городского бюджета, и чье предприятие полностью финансируется городским бюджетом, но полиция получила отказ. В. Катышев отказался забирать собаку в приют на выделенной городом территории. И самое интересное, что это уже не первый раз, когда В. Катышев, назначенный мэром г. Сумы на данную должность, не выполняет свои прямые обязанности.
Тогда полиция позвонила в Сумское общество защиты животных и попросила помочь. Вместе с полицией директор СОЗЖ обездвижил собаку и перевез в центр передержки, где собака находится до сих пор.
По собаке звонить по номеру 0503071855».
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