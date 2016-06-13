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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51361

Двухметровый краснокнижный сип, пойманный на Сумщине, будет выпущен на волю

Дикая птица (сип), который недавно Сумское общество защиты животных перевозило из Сумской области в Киевский зоопарк, проходит интенсивное лечение, реабилитацию и по возможности будет выпущен в природу.

Также птица будет идентифицирована кольцом, что позволит наблюдать за ее дальнейшей судьбой, сообщили в СОЗЖ.

Напомним: сип в Украине встречается только в Крыму. Изредка сипы залетают также в другие южные и западные районы Украины. Как он попал на Сумщину, остается загадкой.

Общество Красная книга Сип
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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