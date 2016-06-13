Двухметровый краснокнижный сип, пойманный на Сумщине, будет выпущен на волю

Также птица будет идентифицирована кольцом, что позволит наблюдать за ее дальнейшей судьбой, сообщили в СОЗЖ.
Напомним: сип в Украине встречается только в Крыму. Изредка сипы залетают также в другие южные и западные районы Украины. Как он попал на Сумщину, остается загадкой.
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