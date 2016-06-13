Двухметровый краснокнижный сип, пойманный на Сумщине, будет выпущен на волю Дикая птица (сип), который недавно Сумское общество защиты животных перевозило из Сумской области в Киевский зоопарк, проходит интенсивное лечение, реабилитацию и по возможности будет выпущен в природу.

Также птица будет идентифицирована кольцом, что позволит наблюдать за ее дальнейшей судьбой, сообщили в СОЗЖ.

Напомним: сип в Украине встречается только в Крыму. Изредка сипы залетают также в другие южные и западные районы Украины. Как он попал на Сумщину, остается загадкой.