На Сумщині пройде «Fish – фест»

Свято для всієї родини відбудеться на Сумщині в урочищі Бабачина на території Краснопільської громади 14 липня.
На гостей заходу чекають конкурс риболовів у номінаціях «Риба-велетень», «Рибна сімейка», «Рибний улов», а також конкурс на краще приготування рибної юшки та каші.
Початок фестивалю – об 11:00.
З нагоди Дня молоді у Конотопі відбувся фестиваль літературних читань «Узвар-фест»....
Фестиваль Итальянской улицы «47 Макаронин» пройдет в Сумах 29 июня....
Суми традиційно до Дня Конституції України прийматимуть Міжнародний фестиваль духової музики «Сурми України»....
Фестиваль Итальянской улицы «47 Макаронин» пройдет в Сумах 29 июня....
8 червня село Малий Самбір на Конотопщині гостинно запрошує на свято «Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю»....