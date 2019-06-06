На Сумщині пройде «Fish – фест» Краснопільська ОТГ запрошує на фестиваль сімейного дозвілля «Fish – фест».

Свято для всієї родини відбудеться на Сумщині в урочищі Бабачина на території Краснопільської громади 14 липня.

На гостей заходу чекають конкурс риболовів у номінаціях «Риба-велетень», «Рибна сімейка», «Рибний улов», а також конкурс на краще приготування рибної юшки та каші.

Початок фестивалю – об 11:00.