На Сумщине задержали наркодилера В Сумской области во время сбыта запрещенных препаратов задержан 45-летний мужчина.

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержан 45-летний глуховчанин, который систематически сбывал запрещенные препараты соответствующим лицам.

«В частности задокументирован факт продажи указанным лицом наркотических средств в г. Глухов и Шостка. Сегодня, 2 июля, мужчина задержан во время очередной реализации дифенгидрамина и метадона. У задержанного при обыске обнаружено и изъято 12 таблеток», - рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.