На Сумщине задержали наркодилера

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры совместно с сотрудниками полиции в порядке ст. 208 УПК Украины задержан 45-летний глуховчанин, который систематически сбывал запрещенные препараты соответствующим лицам.
«В частности задокументирован факт продажи указанным лицом наркотических средств в г. Глухов и Шостка. Сегодня, 2 июля, мужчина задержан во время очередной реализации дифенгидрамина и метадона. У задержанного при обыске обнаружено и изъято 12 таблеток», - рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины и избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
О этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко....
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