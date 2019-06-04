Новые троллейбусы показали пока только мэру Сум Александр Лысенко снова пообещал купить десятки троллейбусов.

Первым увидел транспортные средства городской голова Сум Александр Лысенко, который во вторник, 2 июля, посетил предприятие с рабочим визитом.

«После регистрации и проведения технического осмотра в ГП«КДРТИ МЕТ», а также обязательной обкатки, троллейбусы выедут на линию. Увеличение количества коммунального транспорта дает возможность повысить качество услуг для пассажиров, а это и возможность уменьшения интервалов движения, и дополнительный транспорт на маршрутах», - отмечает директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог.

Кстати, опция автономного хода позволяет «рогатым» передвигаться без подключения к контактной сети до 7 км.

В свою очередь глава Сум Александр Лысенко пообещал, что обновление парка предприятия не последнее в этом году. «Очередной этап - приобретение минимум 4 автобусов. А уже в следующем году, в рамках Программы развития городского пассажирского транспорта, за средства городского бюджета предполагается закупка минимум 15 автобусов и не менее 5 троллейбусов», - прогнозирует Александр Лысенко.

На сегодня, на балансе КП «Электроавтотранс» 75 троллейбусов (в т.ч. 4 новоприобретенных), из них 26 - с низким полом.

Напомним: 4 троллейбуса «Богдан Моторс» были приобретены в результате электронных торгов, состоявшихся в системе PROZORRO в марте 2019-го года. Победу в аукционе получила компания «Богдан Моторс», предложив наименьшую цену - 22 млн 472 тыс. грн, то есть 5 млн 618 тыс. грн за 1 троллейбус, сообщает сайт КП.