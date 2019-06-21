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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47283

Кому в Сумах отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Из-за порыва водопровода диаметром 400 мм по ул. Холодногорская сегодня, 2 июля, с 8:00 прекращено водоснабжение домов в пер. Свободный, пер. З.Красовицкого, № 23/2 и № 25 по ул. Горького, № 39 по ул. Труда, № 10 по ул. Нижнехолодногорской, №№ 101, 107, 109, 111, 30/1, 42, 97, 99, 99/1, 41, 41а по ул. Холодногорской и №7 по ул. А.Шапаренко.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Тихорецкая в 9:00 прекращено водоснабжение домов по ул. Тихорецкая, пер. Тихорецкому, ул. Дунайской, ул. В.Стуса, ул. Тихой и ул. Широкой.

Также для выполнения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода діаметром 100 мм по ул. Героев Крут, 42 в 11:00 прекращено водоснабжение домов №№ 42, 44, 46, 50, 50б, 52, 54, 54б по ул. Героев Крут.

После завершения аварийно-ремонтных работ подача воды будет восстановлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды
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