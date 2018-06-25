Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:01228

На Сумщине провели еще один трейл

Первый в истории трейл «Бабак на Сулі» провели на Роменщине.

Участникам предлагались две дистанции живописными уголками Сумщины – 5 км и 13,5 км. Всего бежали 60 человек.

На длинной дистанции победу одержал сумчанин Виталий Ивах – 45:08. Вторым был Сергей Тарабан - 48:58, третьим - Александр Скляр - 49:58.

Среди женщин тройка призерок: Людмила Шелест (Сад, Сумской район) - 58:34, Светлана Прилепко (Сумы) - 1:07:50 и Алина Шандыба (Ахтырка) - 1:08:30.

На 5 км лучшим был сумчанин Николай Мазный - 23:47, дальше - Александр Шпетный - 23:52 и  Сергей Чеперис (Краснополье) - 24:10. Среди женщин первенствовала Оксана Усова - 30:55, Анастасия Полянская (Харьков) - 34:33 и Наталья Франсен - 35:03.

Спорт Трейл
view counter

По тематике

На Сумщине прошел третий эко-трейл
24.06.2019 17:57

На Сумщине прошел третий эко-трейл

23 июня в Могрице Сумского района провели соревнования по бегу 3rd RAIN Mohrytsia Eco Trail 2019....

На Сумщине пройдет трейл на Суле
24.05.2019 11:32

На Сумщине пройдет трейл на Суле

30 июня в Роменском районе пройдет легкоатлетический трейл «Бабак на Сулі»....

В Сумах провели третий вертикальный забег
06.05.2019 11:23

В Сумах провели третий вертикальный забег

4 мая в Токарях Race Project провел третий в Сумах вертикальный забег....

Сумчанин пробежал 100 миль в Истрии
17.04.2019 12:18

Сумчанин пробежал 100 миль в Истрии

12-14 апреля в Хорватии прошла традиционная гонка «100 miles of Istria»....

В Могрице провели второй эко-трейл
25.06.2018 11:24

В Могрице провели второй эко-трейл

23 июня в меловых карьерах рядом с Могрицей состоялся второй эко-трейл....

view counter
view counter

Статьи

Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
Сегодня 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
Вчера 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
Вчера 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Александр Соколов: «Нам предлагают выбор между бессмыслицей и пустотой» ®
25.06.2019 10:01
Володимир Гройсман: «Децентралізація – це нова філософія життя»
21.06.2019 17:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.