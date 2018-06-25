На Сумщине провели еще один трейл

Участникам предлагались две дистанции живописными уголками Сумщины – 5 км и 13,5 км. Всего бежали 60 человек.
На длинной дистанции победу одержал сумчанин Виталий Ивах – 45:08. Вторым был Сергей Тарабан - 48:58, третьим - Александр Скляр - 49:58.
Среди женщин тройка призерок: Людмила Шелест (Сад, Сумской район) - 58:34, Светлана Прилепко (Сумы) - 1:07:50 и Алина Шандыба (Ахтырка) - 1:08:30.
На 5 км лучшим был сумчанин Николай Мазный - 23:47, дальше - Александр Шпетный - 23:52 и Сергей Чеперис (Краснополье) - 24:10. Среди женщин первенствовала Оксана Усова - 30:55, Анастасия Полянская (Харьков) - 34:33 и Наталья Франсен - 35:03.
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