На Сумщине провели еще один трейл Первый в истории трейл «Бабак на Сулі» провели на Роменщине.

Участникам предлагались две дистанции живописными уголками Сумщины – 5 км и 13,5 км. Всего бежали 60 человек. На длинной дистанции победу одержал сумчанин Виталий Ивах – 45:08. Вторым был Сергей Тарабан - 48:58, третьим - Александр Скляр - 49:58. Среди женщин тройка призерок: Людмила Шелест (Сад, Сумской район) - 58:34, Светлана Прилепко (Сумы) - 1:07:50 и Алина Шандыба (Ахтырка) - 1:08:30. На 5 км лучшим был сумчанин Николай Мазный - 23:47, дальше - Александр Шпетный - 23:52 и Сергей Чеперис (Краснополье) - 24:10. Среди женщин первенствовала Оксана Усова - 30:55, Анастасия Полянская (Харьков) - 34:33 и Наталья Франсен - 35:03.