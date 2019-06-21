В Глухове шквальный ветер ломал деревья и электроопоры

Сильные порывы ветра продолжались в течение 20 минут, а потом все стихло, как ничего и не было. Правда, в некоторых микрорайонах Глухова отключалась электроэнергия. У многих горожан повредило плодовые деревья. А по ул. Киево-Московской сломало дерево, две электроопоры уличного освещения и оборвало кабель, пишет Неделя.
Напомним: на 2 июля Сумской гидрометцентр по области объявил штормовое предупреждение. Ожидается гроза, местами град, шквалы - 15-20 м/с.
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