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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:09327

В Глухове шквальный ветер ломал деревья и электроопоры

Стихия неожиданно началась в городе после 22.00 1 июля.

Сильные порывы ветра продолжались в течение 20 минут, а потом все стихло, как ничего и не было. Правда, в некоторых микрорайонах Глухова отключалась электроэнергия. У многих горожан повредило плодовые деревья. А по ул. Киево-Московской сломало дерево, две электроопоры уличного освещения и оборвало кабель, пишет Неделя.

Напомним: на 2 июля Сумской гидрометцентр по области объявил штормовое предупреждение. Ожидается гроза, местами град, шквалы - 15-20 м/с.

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Общество Глухов Непогода
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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