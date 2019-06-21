В Глухове шквальный ветер ломал деревья и электроопоры Стихия неожиданно началась в городе после 22.00 1 июля.

Сильные порывы ветра продолжались в течение 20 минут, а потом все стихло, как ничего и не было. Правда, в некоторых микрорайонах Глухова отключалась электроэнергия. У многих горожан повредило плодовые деревья. А по ул. Киево-Московской сломало дерево, две электроопоры уличного освещения и оборвало кабель, пишет Неделя.

Напомним: на 2 июля Сумской гидрометцентр по области объявил штормовое предупреждение. Ожидается гроза, местами град, шквалы - 15-20 м/с.