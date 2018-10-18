В Сумах будуть судить дуэт, убивший трех запорожцев Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, обвиняемых в частности в тройном убийстве.

Сумской апелляционный суд определил подсудность дела за Ковпаковским районным судом г. Сумы. Сейчас дело назначено к рассмотрению по существу.

Трагедия произошла 2 июля 2018 года в Краснопольском районе. Трое жителей Запорожской области, 1982, 1984 и 1978 года, по договоренности с обвиняемыми приехали в Сумскую область на двух автомобилях «Renault Trafic» и «Volkswagen LT», один из которых был загружен запчастями к автотракторной и сельскохозяйственной технике стоимостью более 1 млн грн. На участке дороги между с. Земляное и с. Новоалександровка Краснопольского района в ночное время они встретились с обвиняемыми, которые с целью завладения запчастями начали по ним стрелять. Все трое от полученных ранений скончались на месте совершения преступления.

Чтобы скрыть преступление, обвиняемые сняли с пострадавших одежду и ювелирные изделия. Тела замотали в пленку, перевезли на автомобиле, принадлежащем одному из обвиняемых, на поле, засеянное подсолнечником, где закопали. Окровавленную одежду выбросили в озеро неподалеку с. Лозовое. Ювелирные изделия оставили себе, их потом изъяли в транспортном средстве обвиняемого.

На загруженном автозапчастями автомобиле один из обвиняемых переехал на окраину Краснополья, где его ждали знакомые, которые не были осведомлены о происхождении товара. Автозапчасти перегрузили в другую машину, перевезли в гараж одного из местных жителей.

Обвиняемые - 42-летний бывший оперативный сотрудник милиции из пгт Краснополье, который в совершенстве владеет оружием, и 37-летний сумчанин, который занимался систематическим перемещением товаров в Российскую Федерацию вне пункта пропуска. Их действия квалифицированы по п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц), ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.