В Глухове открыли интересную инсталляцию К 120-летию основания учебного заведения в Глуховском агротехническом институте СНАУ состоялось торжественное открытие инсталляции «Студентам - создателям нашей истории».

Парта с глобусом, учебником, пером и портфелем находится на территории агроинститута. Право перерезать ленточку предоставили выпускникам учебного заведения разных поколений: Анатолию Литвиненко, Николаю Деркачу, Владимиру Давыденко и Алене Лукандий. Выпускник 1962 года Михаил Часницкий подарил студентам вуза одну из собственных книг и фотографии педагогов, которые его учили, а также пожелал молодым людям никогда не забывать родное учебное заведение.

Во время открытия благодарностями за активное участие в развитии материально-технической базы родного института отметили выпускников ГАТИ СНАУ Александра Негрея и Владимира Пугача, которые предоставили материалы для создания инсталляции, и Дмитрия Ковалева, который изготовил ее, пишет Неделя.