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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:01125

В Глухове открыли интересную инсталляцию

К 120-летию основания учебного заведения в Глуховском агротехническом институте СНАУ состоялось торжественное открытие инсталляции «Студентам - создателям нашей истории».

Парта с глобусом, учебником, пером и портфелем находится на территории агроинститута. Право перерезать ленточку предоставили выпускникам учебного заведения разных поколений: Анатолию Литвиненко, Николаю Деркачу, Владимиру Давыденко и Алене Лукандий. Выпускник 1962 года Михаил Часницкий подарил студентам вуза одну из собственных книг и фотографии педагогов, которые его учили, а также пожелал молодым людям никогда не забывать родное учебное заведение.

Во время открытия благодарностями за активное участие в развитии материально-технической базы родного института отметили выпускников ГАТИ СНАУ Александра Негрея и Владимира Пугача, которые предоставили материалы для создания инсталляции, и Дмитрия Ковалева, который изготовил ее, пишет Неделя.

Общество Глухов Инсталляция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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