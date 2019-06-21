В Глухове открыли интересную инсталляцию

Парта с глобусом, учебником, пером и портфелем находится на территории агроинститута. Право перерезать ленточку предоставили выпускникам учебного заведения разных поколений: Анатолию Литвиненко, Николаю Деркачу, Владимиру Давыденко и Алене Лукандий. Выпускник 1962 года Михаил Часницкий подарил студентам вуза одну из собственных книг и фотографии педагогов, которые его учили, а также пожелал молодым людям никогда не забывать родное учебное заведение.
Во время открытия благодарностями за активное участие в развитии материально-технической базы родного института отметили выпускников ГАТИ СНАУ Александра Негрея и Владимира Пугача, которые предоставили материалы для создания инсталляции, и Дмитрия Ковалева, который изготовил ее, пишет Неделя.
Стихия неожиданно началась в городе после 22.00 1 июля....
К 101-ой годовщине Глуховской трагедии на старинном еврейском кладбище открыли памятник жертвам погрома при установлении советской власти в 1918 году....
В связи с порывом на центральном водоводе Глухова сегодня, 27 июня, в городе будет прекращена поставка воды до полного устранения...
В Глухове прапорщик воинской части А3958 избил и пытался застрелить старшего солдата....
Сегодня, 21 июня, в Глухове в 19.23 часов произошла авария....