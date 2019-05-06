На сумских СБУшников завели дело Уголовное производство связано с первым заместителем руководителя Шосткинского местной прокуратуры Павлом Моисеенко.

Именно он заявил о преступлении, которое якобы совершили сотрудники УСБУ в Сумской области.

25 июня следственный судья Октябрьского районного суда г. Полтавы Ирина Блажко рассмотрела жалобу прокурора на бездействие Государственного бюро расследований, которое отказалось открывать уголовное производство на СБУшников, и приняла решение «обязать уполномоченное должностное лицо территориального управления Государственного бюро расследований расположенного в г. Полтаве внести сведения об уголовном правонарушении по заявлению Павла Моисеенко от 2 мая 2019 года в Единый реестр досудебных расследований», пишет sumy.today.

Прокурор Моисеенко обвиняет СБУшников в его незаконном задержании.

Речь идет о событиях 26 апреля этого года. Тогда в рамках уголовного производства по факту разглашения государственной тайны в служебном кабинете первого заместителя руководителя Шосткинского местной прокуратуры следователи УСБУ в Сумской области провели обыск и изъяли системный блок компьютера. Кроме того, следователи забрали авто TOYOTA PRADO, которое принадлежит члену семьи прокурора Моисеенко. В УСБУ тогда комментариев не давали, однако опровергали информацию о задержании прокурора. Однако сам Моисеенко считает, что его задерживали и незаконно.

Согласно ч.1 ст. 371 Уголовного кодекса Украины, незаконное задержание наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или ограничением свободы на срок до трех лет.