У Сумах шукають ідеї для «Ночі міста» Агенція промоція «Суми» оголосила конкурс проектів для участі у фестивалі «Ніч міста».

Тема: «5 відчуттів»

Термін реалізації проекту: 7 вересня 2019 року.

Концепція: мистецтво можна відчути на дотик, смак, нюх, його можна побачити та почути. 5 фізичних відчуттів у поєднанні з мистецтвом створюють творчу палітру, що розкриється яскравими фарбами у цю Ніч міста. Вмикай свою творчість на повну!

Мета: не стандартним способом, через мистецтво привернути увагу міської спільноти до архітектурних елементів, занедбаних куточків міста, які мають історичне значення; за допомогою нічного освітлення акцентувати увагу на місцях, повз яких вдень мешканці проходять, не зупиняючись.

Локації: центральні вулиці міста, внутрішні дворики центру міста, парки, дворики, площі, галереї та інші культурні інституції міста.

Учасники можуть стати:

- художники

- фотографи

- урбаністи

- актори

- творчі об’єднання

- громадські організації

- музиканти

- театри

- галереї

- музеї

До розгляду приймаються інсталяційні, художні, перформативні (театральні), музичні проекти, світлові та відео шоу, які можуть бути виграшно представлені в нічному урбаністичному просторі.

Конкурсні вимоги:

• Проект має відповідати темі та концепції фестивалю «Ніч міста»;

• Проект повинен мати чіткий план реалізації;

• Проект повинен мати реалістичний бюджет;

Важливим фаховим критерієм відбору є висока художня якість проекту. Це встановлюється у результаті експертної дискусії залучених членів до фестивалю «Ніч міста».

Вітаються проекти з підтвердженими джерелами фінансування, однак це не є обов’язковою вимогою.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити Google форму https://my.su/hqsc0, де потрібно вказати:

• Заяву про участь у конкурсі, що містить інформацію про назву проекту куратора проекту: ім’я, прізвище, контакти;

• Інформація про учасників: куратора, художників, інших учасників.

• Опис проекту (обов’язково: концепція, орієнтовна структура, опис експозиційного матеріалу або його візуалізація в електронному вигляді (малюнок, фото як приклад); додатково: принципи архітектурно-художнього рішення,);

• Бюджет проекту.

Кінцевий термін подачі пропозицій – 29 липня 2019 року

Питання, додаткову інформацію, матеріали щодо проекту з поміткою "фестиваль Ніч міста" надсилаються на електронну адресу: projectsumy@gmail.com

Відбір проектів та визначення проекту до реалізації буде здійснено експертною радою фестивалю «Ніч міста» до 1 серпня 2019 року.

Примітка: Пропозиції з неповним переліком вищезазначених матеріалів розглядатися не будуть.

Матеріали, що можуть бути використані для створення інсталяцій, не обов’язково мають бути високовартісними, головне, щоб при нічному освітленні об’єкт виглядав привабливо.

Надіслані проектні матеріали не будуть повертатися заявникам.

Перевага надається тим проектам, при реалізації яких автори або виконавці роблять свій власний або спонсорський внесок.

Організатори допомагають з монтажем, освітленням, надають кураторську допомогу, забезпечують проживання та харчування іногороднім та іноземним учасникам, покривають більшу частину витрат на реалізацію проектів.