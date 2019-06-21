Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер ночью западный 7-12 м/с, днем северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью 15-17 °С, днем - 24-26 °С.
Днем 2 июля по Сумской области и г.Сумы ожидается гроза, местами: град, шквалы 15-20 м/с I-й уровень опасности, желтый....
В первые дни июля в Сумскую область вернется летнее тепло....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
В связи с выходом активного циклона на Сумщине ожидается изменение погодных условий, сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...