На Сумщине посчитали среднюю заработную плату В мае 2019 года количество штатных работников предприятий Сумщины составила 193,9 тыс. человек против 202,7 тыс. человек - в прошлом году.

Начисленная заработная плата одного штатного работника в мае в среднем составляла 8408 грн, что на 14,9% больше, чем в мае прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 4,6%.

Задолженность по выплате заработной платы в этот период уменьшилась на 9,3 млн грн и на 1 июня 2019 составила 293,2 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 225,4 млн.грн, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.