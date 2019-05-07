На Сумщине посчитали среднюю заработную плату

Начисленная заработная плата одного штатного работника в мае в среднем составляла 8408 грн, что на 14,9% больше, чем в мае прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 4,6%.
Задолженность по выплате заработной платы в этот период уменьшилась на 9,3 млн грн и на 1 июня 2019 составила 293,2 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 225,4 млн.грн, сообщает Главное управление статистики в Сумской области.
В связи с многочисленными обращениями граждан в Главное управление статистики в Сумской области относительно мошеннических случаев посещения домохозяйств под прикрытием...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о средней заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в апреле...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в апреле 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили...
В марте 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 200,2 тыс. домохозяйств Сумщині на общую сумму почти...