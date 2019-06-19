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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28289

Возле сумской колонии поймали наркоперебросчика

1 июля в «Сумской исправительной колонии (№116)» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта.

В 13.40 был задержан гражданин Ч., 1995 года рождения, который пытался осуществить переброс пакета с неизвестными предметами на территорию учреждения, находящегося под охраной. Во время осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы Сумского ОП ГУНП в Сумской области было установлено, что в указанном пакете находилось: шесть полиэтиленовых пакетов на застежках с кристаллическим веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое средство, оборот которого ограничен - «метадон», три полиэтиленовые пакета с веществом зеленого цвета растительного происхождения, 9 блистеров с таблетками «Габана» и одна упаковка сухих дрожжей.

По факту изъятия неизвестного вещества соответствующие материалы переданы в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины, сообщает управление исполнения наказаний.

Право Колония № 116 Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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