Возле сумской колонии поймали наркоперебросчика

В 13.40 был задержан гражданин Ч., 1995 года рождения, который пытался осуществить переброс пакета с неизвестными предметами на территорию учреждения, находящегося под охраной. Во время осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы Сумского ОП ГУНП в Сумской области было установлено, что в указанном пакете находилось: шесть полиэтиленовых пакетов на застежках с кристаллическим веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое средство, оборот которого ограничен - «метадон», три полиэтиленовые пакета с веществом зеленого цвета растительного происхождения, 9 блистеров с таблетками «Габана» и одна упаковка сухих дрожжей.
По факту изъятия неизвестного вещества соответствующие материалы переданы в территориальный отдел Национальной полиции для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины, сообщает управление исполнения наказаний.
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