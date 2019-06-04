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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:47303

На Сумщине больше полусотни сел до сих пор без электрики

Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» ликвидируют последствия непогоды.

В результате ливней и шквального ветра 1-2 июля состоялись временное аварийное обесточивание в северной и западной частях Сумской области. По состоянию на утро 2 июля обесточенными были 73 населенных пункта (4 воздушные линии 35 кВ и 30 воздушных линий 10 кВ). Больше всего пострадали от непогоды Шосткинский, Ямпольский, Середина-Будский, а также частично Конотопский, Кролевецкий, Роменский и Глуховский районы. Основная причина обесточиваний - обрыв линий электропередачи из-за падения веток и деревьев даже вне охранными зонами.

Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» работают над тем, чтобы ликвидировать последствия непогоды. По состоянию на 12:00 2 июля энергетики восстановили электроснабжение 20 населенных пунктов в Сумской области. Обесточенными пока остаются 53 населенных пункта (2 воздушные линии 35 кВ и 22 воздушные линии 10 кВ).

Энергетики просят с пониманием отнестись к ситуации и напоминаем: если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод - сразу же звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»: 0 (800) 300 - 247. Линия бесплатная для потребителей и работает круглосуточно. Не приближайтесь к оборванному проводу ближе, чем на 8 м, ведь он может быть под напряжением. Заметьте место аварии подручными предметами (ветками, пакетами, камнями), чтобы другие люди не попали под действие электрического тока, сообщает пресс-служба энергокомпании.

Общество Отключение света
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