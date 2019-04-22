На Сумщине работают наблюдатели из Канады

Представители Канады уже второй раз за этот год посетили Сумскую область с целью наблюдения за подготовкой и проведением выборов, соблюдением действующего законодательства.
«Канада была первой страной, которая признала независимость Украины и руководство вашей страны постоянно приглашает нас участвовать в важных мероприятиях, которые происходят в Украине, - сообщила Гульнара Медеубекова. - Мы находимся здесь с миссией как независимые наблюдатели за подготовкой и проведением парламентских выборов и знакомимся со всеми участниками избирательного процесса».
Ирина Купрейчик и Дмитрий Живицкий рассказали наблюдателям о готовности Сумщины к проведению выборов, работу окружных избирательных комиссий, материально-техническое обеспечение избирательных участков и тому подобное.
«Задача областной власти - чтобы выборы в Верховную Раду Украины прошли в Сумской области спокойно, честно и открыто, - отметила Ирина Купрейчик. - И совместными усилиями вместе с руководителями на местах, правоохранительными органами, активной общественностью мы эту задачу выполним».
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