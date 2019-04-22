На Сумщине работают наблюдатели из Канады Временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик и руководитель аппарата ОГА Дмитрий Живицкий встретились с представителями из канадской миссии наблюдения за выборами в Украине Тайрусом Кэмерон и Гульнарой Медеубековой для обсуждения вопросов по организации и проведению парламентских выборов на Сумщине.

Представители Канады уже второй раз за этот год посетили Сумскую область с целью наблюдения за подготовкой и проведением выборов, соблюдением действующего законодательства.

«Канада была первой страной, которая признала независимость Украины и руководство вашей страны постоянно приглашает нас участвовать в важных мероприятиях, которые происходят в Украине, - сообщила Гульнара Медеубекова. - Мы находимся здесь с миссией как независимые наблюдатели за подготовкой и проведением парламентских выборов и знакомимся со всеми участниками избирательного процесса».

Ирина Купрейчик и Дмитрий Живицкий рассказали наблюдателям о готовности Сумщины к проведению выборов, работу окружных избирательных комиссий, материально-техническое обеспечение избирательных участков и тому подобное.

«Задача областной власти - чтобы выборы в Верховную Раду Украины прошли в Сумской области спокойно, честно и открыто, - отметила Ирина Купрейчик. - И совместными усилиями вместе с руководителями на местах, правоохранительными органами, активной общественностью мы эту задачу выполним».