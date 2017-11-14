Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01123

Аграрии Сумщины начали сбор урожая

В связи с повышением температуры воздуха, в этом году сельскохозяйственные предприятия Ахтырского, Краснопольского и Сумского районов начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на неделю раньше чем в прошлом году.

На конец июня текущего года озимого ячменя обмолочено на площади 272 га, намолочено 1232 тонн, при средней урожайности 45,3 ц/га и намолочено 23 тонны гороха с площади - 9 га, при средней урожайности 25,6 ц/га.

Согласно данным структурных подразделений по вопросам агропромышленного развития районных государственных администраций по всем категориям хозяйств к уборке подлежат посевы ранних зерновых и зернобобовых культур на площади – 262 400 гектаров (+6 тыс. га к 2018 году), в том числе озимой пшеницы - 181,4 тыс. га, озимого ячменя - 2 тыс. га, озимой ржи - 5,7 тыс. га, яровой пшеницы - 5,1 тыс. га, ярового ячменя - 51 тыс. га, овса - 11,4 тыс. га и 5,8 тыс. га гороха.

Экономика Сбор урожая Урожай
view counter

По тематике

26.11.2018 15:50

На Сумщине собрали рекордный урожай зерновых

Аграрии Сумщины намолотили более 4 миллионов тонн зерна, что является рекордом для области....

19.11.2018 12:36

На Сумщине планируют собрать 4 миллиона тонн зерновых культур

Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил директор областного департамента агропромышленного развития Александр Маслак....

17.07.2018 17:50

Большинство районов Сумщины приступили к уборке урожая

Большинство районов Сумщины приступили к уборке ранних зерновых культур и озимого рапса....

06.07.2018 12:23

На Сумщине начали сбор урожая

Сельскохозяйственные предприятия Ахтырского района начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур....

14.11.2017 13:56

Суд арестовал урожай, выращенный на самовольно засеянных землях

Такое решение принял Апелляционный суд Сумской области, рассматривая апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Роменского горрайонного суда....

view counter
view counter

Статьи

Служба зайнятості розвивається щодня, наближуючи свої послуги до шукачів роботи і роботодавців
Сегодня 08:10
Сумской футзалист будет играть за чемпиона Беларуси
Вчера 13:25
Собачья жизнь: как обустроен приют для бездомных животных
01.07.2019 18:41
Ювілейна «Стара Фортеця»
01.07.2019 15:58
Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38
Сохраните свое сердце
27.06.2019 10:04
Нова модель адміністративно-територіального устрою Сумської області: проект Мінрегіону України
26.06.2019 20:46
Интрига усиливается: ЦИК зарегистрировал еще одного топ-кандидата в 157 округе ®
26.06.2019 18:33
Молодий і самостійний. Що ми знаємо про кандидата Олексія Оскера?
26.06.2019 17:14
Могриця збирає небайдужих до краси та природи
26.06.2019 16:01
Куточок покупця: як отримати грошову винагороду від супермаркету
25.06.2019 12:22
Александр Соколов: «Нам предлагают выбор между бессмыслицей и пустотой» ®
25.06.2019 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.