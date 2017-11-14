Аграрии Сумщины начали сбор урожая В связи с повышением температуры воздуха, в этом году сельскохозяйственные предприятия Ахтырского, Краснопольского и Сумского районов начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на неделю раньше чем в прошлом году.

На конец июня текущего года озимого ячменя обмолочено на площади 272 га, намолочено 1232 тонн, при средней урожайности 45,3 ц/га и намолочено 23 тонны гороха с площади - 9 га, при средней урожайности 25,6 ц/га.

Согласно данным структурных подразделений по вопросам агропромышленного развития районных государственных администраций по всем категориям хозяйств к уборке подлежат посевы ранних зерновых и зернобобовых культур на площади – 262 400 гектаров (+6 тыс. га к 2018 году), в том числе озимой пшеницы - 181,4 тыс. га, озимого ячменя - 2 тыс. га, озимой ржи - 5,7 тыс. га, яровой пшеницы - 5,1 тыс. га, ярового ячменя - 51 тыс. га, овса - 11,4 тыс. га и 5,8 тыс. га гороха.