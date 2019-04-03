В Сумах – новый директор роддома С 1 июля начала работу новый директор КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» Ольга Чирва.

Коллективу заведения ее представили заммэра сум Максим Галицкий и и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко.

Напомним, что конкурс на должность директора школы состоялся 4 июня. 5 участников представили членам комиссии свои конкурсные предложения с проектом развития роддома на ближайшую перспективу (три года) и планом реформирования в течение одного года, а также с идеями улучшения экономических и финансовых показателей медицинского учреждения, повышение эффективности его работы и привлечения инвестиций. Наибольшее количество голосов получила Ольга Чирва, которая работала акушером-гинекологом роддома. Ее кандидатуру комиссия рекомендовала руководителю отдела здравоохранения для заключения контракта.

Справка

Ольга Чирва родилась в Сумах в 1981 году. В 1998 году поступила на медицинский факультет СумГУ, который закончил с отличием в 2004 году. С 2004 года училась в магистратуре на кафедре акушерства и гинекологии, проходила интернатуру в Сумском роддоме №1. С 2006 г. работала в этом же роддоме врачом женской консультации. В 2010 г. в связи с вступлением в очную аспирантуру по акушерству и гинекологии перешла работать по совместительству ургентным врачом акушерского отделения роддома. Через 2 года досрочно защитила кандидатскую диссертацию и была принята на должность ассистента кафедры акушерства и гинекологии СумГУ. С 2015 г. работала врачом акушером-гинекологом роддома. Замужем. Воспитывает 2 сыновей.