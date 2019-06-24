Сумские атлеты отличились на чемпионате Украины 28-30 июня в Луцке прошел чемпионат Украины легкой атлетике среди юниоров.

Сумские легкоатлеты завоевали на соревнованиях 6 медалей, в общем зачете заняв 8-ое место.

Больше всего медалей завоевали ходоки. На дистанции 10000 м чемпионом стал Игорь Гончаренко, третьи места –у Николая Рущака и Алины Ткач. Анастасия Лукашевич также с «бронзой» на 5000 м.

Еще две медали у спринтеров на 400 м: второе место у Александра Погорилко, третье – у Анны Цибульник.