Сумские пограничники обнаружили наркотики В пункте пропуска «Бачевск» украинец и россиянин пытались пересечь границу с наркотическими веществами.

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в двух случаях пресекли попытки незаконного перемещения через границу наркотических веществ.

Проверяя автомобиль марки «HYUNDAI» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, произошло срабатывание на одежду водителя специально обученной на поиск наркотических средств служебной собаки. Осмотрев вещи мужчины, пограничный наряд в кармане брюк обнаружил сверток из фольги с веществом бело-розового цвета весом около 0,3 г.

Часом позже на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «INFINITI» российской регистрации, на котором в качестве пассажира следовал гражданин России. Осматривая транспортное средство, правоохранители с помощью служебной собаки в кармане шорт россиянина обнаружили 3 свертка, 1 из фольги и 2 бумажных, с веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета общим весом почти 0,8 г.

Сейчас обнаруженные, скорее всего, наркотические вещества изъяты для проведения экспертизы. Работниками Национальной полиции проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения гражданами уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.