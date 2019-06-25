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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01215

Сумские пограничники обнаружили наркотики

В пункте пропуска «Бачевск» украинец и россиянин пытались пересечь границу с наркотическими веществами.

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы в двух случаях пресекли попытки незаконного перемещения через границу наркотических веществ.

Проверяя автомобиль марки «HYUNDAI» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, произошло срабатывание на одежду водителя специально обученной на поиск наркотических средств служебной собаки. Осмотрев вещи мужчины, пограничный наряд в кармане брюк обнаружил сверток из фольги с веществом бело-розового цвета весом около 0,3 г.

Часом позже на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «INFINITI» российской регистрации, на котором в качестве пассажира следовал гражданин России. Осматривая транспортное средство, правоохранители с помощью служебной собаки в кармане шорт россиянина обнаружили 3 свертка, 1 из фольги и 2 бумажных, с веществом растительного происхождения темно-коричневого цвета общим весом почти 0,8 г.

Сейчас обнаруженные, скорее всего, наркотические вещества изъяты для проведения экспертизы. Работниками Национальной полиции проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств совершения гражданами уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

Право Наркотики Пограничники
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