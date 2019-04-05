В Сумах продолжили срок подачи документов на субсидию

Департамент социальной защиты Сумского горсовета доводит до сведения жителей частного сектора г. Сумы, что начисления за услугу централизованное водоснабжение и водоотвод, которое предоставляет КП «Горводоканал» Сумского городского совета, с июня 2019 года осуществляется по новым тарифам:
- централизованное водоснабжение - 9,228 грн. за 1 м3;
- централизованное водоотведение - 8,760 грн. за 1 м3.
Тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения в многоэтажных домах остаются неизменными и составляют:
- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 8,880 грн. за 1 м3;
- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - 7,656 грн. за 1 м3.
Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий в случае изменения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо, размера взносов / платежей объединению жилищные субсидии назначаются в течение трех месяцев с даты такого изменения.
Учитывая тот факт, что организацией КП «Горводоканал» Сумского городского совета с 01.06.2019 изменены тарифы, жители частного сектора, которые не воспользовались возможностью оформить субсидию в июне 2019 года и обслуживаются указанной организацией, вправе обратиться за ее назначением с июня 2019 года в течение июля - августа 2019 года.
Телефоны «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, 0504078199.
Департамент социальной защиты населения Сумского горсовета осуществил перерасчет субсидий на неотапливаемый период с мая 2019 года....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в апреле 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили...
В марте 2019 года государственную субсидированного поддержку на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 200,2 тыс. домохозяйств Сумщині на общую сумму почти...
Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета информирует о перерасчете субсидии в связи с окончанием отопительного сезона....
Департамент социальной защиты населения напоминает о порядке учета доходов при назначении субсидии....