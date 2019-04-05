В Сумах продолжили срок подачи документов на субсидию В связи с изменением тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей частного сектора продлен срок подачи документов на субсидию.

Департамент социальной защиты Сумского горсовета доводит до сведения жителей частного сектора г. Сумы, что начисления за услугу централизованное водоснабжение и водоотвод, которое предоставляет КП «Горводоканал» Сумского городского совета, с июня 2019 года осуществляется по новым тарифам:

- централизованное водоснабжение - 9,228 грн. за 1 м3;

- централизованное водоотведение - 8,760 грн. за 1 м3.

Тарифы на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения в многоэтажных домах остаются неизменными и составляют:

- на услугу по централизованному снабжению холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 8,880 грн. за 1 м3;

- на услугу по централизованному водоотводу (с использованием внутридомовых систем) - 7,656 грн. за 1 м3.

Согласно Положению о порядке назначения жилищных субсидий в случае изменения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сжиженный газ, твердое и жидкое печное бытовое топливо, размера взносов / платежей объединению жилищные субсидии назначаются в течение трех месяцев с даты такого изменения.

Учитывая тот факт, что организацией КП «Горводоканал» Сумского городского совета с 01.06.2019 изменены тарифы, жители частного сектора, которые не воспользовались возможностью оформить субсидию в июне 2019 года и обслуживаются указанной организацией, вправе обратиться за ее назначением с июня 2019 года в течение июля - августа 2019 года.

Телефоны «горячих» линий для консультаций: 60-46-04, 60-45-01, 0504078199.