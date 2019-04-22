С начала предвыборной агитации на Сумщине в полицию поступило 50 сообщений от граждан (видео) В Сумском пресс-клубе руководители полиции области и «Гражданской сети «ОПОРА» провели совместную пресс-конференцию.

Тема обсуждения - ход избирательного процесса на Сумщине.

С представителями СМИ общались заместитель начальника ГУНП области Олег Григоров, и.о. начальника управления превентивной деятельности Андрей Каракуц, координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Сумской области Ольга Коренева; общественная омбудсмен по защите избирательных прав Гражданской сети ОПОРА в Сумской области Валентина Волик.

По словам сотрудников полиции с начала предвыборной агитации в органы полиции поступило 50 сообщений от граждан. Все они проверяются. Открыто 2 уголовных производства, связанных с избирательным процессом, составленные 2 админпротокола. С 15 июля весь личный состав полиции Сумщины перейдет на усиленный вариант несения службы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.